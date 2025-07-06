كتب- محمد عبد الناصر:

أجرى المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال النهائية الجارية بالمسرح الروماني في مركز مارينا العلمين السياحي، استعدادًا لافتتاحه المرتقب أمام الجمهور.

جاء ذلك بحضور الدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية، وعدد من قيادات الجهاز.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال التشغيل المبدئي للمسرح، بالإضافة إلى تفقد الغرف الفندقية الملحقة، ومداخل المسرح وساحات الانتظار، التي شارفت على الانتهاء.

وتأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، وتوفير جميع الخدمات التي تضمن جودة الحياة لسكان القرى السياحية وروادها.

وأكد رئيس الجهاز، أن سلسلة احتفالات متتالية ستنطلق ابتداءً من يوم 11 يوليو الجاري، احتفاءً بافتتاح المسرح، وبما يليق بقيمته التاريخية والمعمارية في مركز مارينا العلمين.

وشدد "خلف الله"، على الشركة صاحبة حق الانتفاع بالمسرح بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، وفقًا للمواصفات الفنية المتفق عليها والجدول الزمني المحدد، مع التجهيز لحفل افتتاح يواكب عراقة المكان وأهمية المشروع ضمن أعمال التطوير المستمرة بالمنطقة.

وأضاف أن استكمال وتطوير الخدمات بمركز مارينا العلمين يأتي استجابة لمطالب الملاك والرواد، ويهدف إلى إعادة إحياء دور المسرح الروماني كمنشأة ثقافية وسياحية، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي واستغلال أصول الدولة بشكل أمثل.

رافق رئيس الجهاز خلال جولته عدد من نوابه،المهندس عمرو محيي، والمهندس مينا رأفت، والمهندس محمد سيد، إلى جانب المهندس محمد بدر، مديري الإدارات المعنية، ومسؤولي شركة تشغيل المسرح الروماني.

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