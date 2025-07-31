وزير الإسكان يتابع مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بعدد من مدن الصعيد

كتب- محمد عبدالناصر:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والتطوير العمراني، وذلك استنادًا إلى تقارير ميدانية وجولات تفقدية لقيادات أجهزة المدن.

وأكد الوزير، في بيان اليوم، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية محافظات الصعيد من خلال تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية ومرافق متكاملة، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ووجّه بدفع العمل بالمشروعات الجارية، لا سيما تلك التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع تكثيف الجولات الميدانية وتذليل المعوقات، مع الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ.

أسيوط الجديدة: مشروعات متكاملة لخدمة المواطنين

تفقد المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، من بينها:

مشروعات المرافق بمناطق التوسعات الشمالية الغربية (1304 أفدنة)، لخدمة قطع الأراضي السكنية.

المرحلة الأولى من مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، حيث وجّه بزيادة معدلات التنفيذ والالتزام بالموعد المحدد.

محطة تنقية مياه الشرب بطاقة تصميمية 52 ألف م³/يوم، والتي تشمل مبنى المرشحات والمروقات والطلمبات، لتأمين احتياجات المدينة من المياه.

تنسيق الموقع العام بمنطقة 375 فدانًا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وتطوير المسطحات الخضراء وتجميل المحاور.

مشروع "سكن لكل المصريين" على مساحة 26 فدانًا، حيث شدد على الالتزام بمعايير الجودة في التشطيبات والمرافق.

سوهاج الجديدة: تطوير المناطق السكنية والبنية التحتية

تابع المهندس شريف عبدالبديع، رئيس الجهاز، أعمال التطوير بمنطقة الإسكان العائلي الأولى، التي تشمل تركيب الأرصفة والبردورات. وأوضح بدء أعمال التطوير بمنطقتي "ابني بيتك 2" و"العائلي"، تمهيدًا للانتقال إلى مناطق أخرى بعد الانتهاء من المرحلة الحالية.

أخميم الجديدة: تحسين شبكة الطرق ومنظومة المياه

تفقد المهندس مصطفى هارب، رئيس الجهاز، عددًا من الأعمال الحيوية، من بينها:

تنفيذ طبقات الأسفلت بمناطق الإسكان الاجتماعي (الفرمة، طبقة الأساس، MCO، الطبقة النهائية).

محطة المياه النقالي (2500 م² – بطاقة 2000 م³/يوم) ومحطة الرفع (البوستر)، لمتابعة الأعمال الفنية لرفع كفاءة التشغيل وضمان جودة المياه.

بني سويف الجديدة: صيانة ورفع كفاءة الطرق

تابع المهندس أحمد عبدالجابر، رئيس الجهاز، أعمال تطوير الطرق بالحى السكني الأول، مشددًا على الالتزام بالمواصفات والجدول الزمني ضمن خطة صيانة ورفع كفاءة الطرق الداخلية.

قنا الجديدة: تنسيق حضاري وتجميل مستدام

أجرى المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس الجهاز، جولة تفقدية شملت:

أعمال الزراعة والتجميل بالحيين السكنيين الأول والثاني.

توجيه الشركات بزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالري الحديث.

متابعة أعمال نظافة وصيانة عمارات الإسكان الاجتماعي، مع التشديد على الالتزام بجدول النظافة اليومية وتعقيم صناديق القمامة حفاظًا على صحة المواطنين والمظهر العام للمدينة.

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