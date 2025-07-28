وزير الإسكان يبحث مع "الوطنية للمقاولات" تسريع مشروعات البنية

كتب - محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء عصام جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، لمتابعة مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تناول اللقاء موقف عدد من المشروعات الجارية، وعلى رأسها منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب، ومشروع إحلال وتجديد محطة المعالجة بطاقة تصميمية 8 آلاف متر مكعب/يوم. ووجّه الوزير بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، ووضع جدول زمني مضغوط لإنجاز الأعمال وفق أولويات المدينة واحتياجاتها الاستراتيجية الحالية والمستقبلية.

كما تم استعراض التصميمات الخاصة بالمشروع ومكونات المحطة، حيث كلّف الوزير بإعداد دراسة متكاملة وبدء التنفيذ الفوري للأعمال.

في سياق متصل، ناقش اللقاء موقف المشروعات المشتركة بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة الوطنية في محافظات كفر الشيخ والغربية ومطروح، ووجّه الوزير بسرعة تشغيل المحطات التي تم الانتهاء من أعمالها، بهدف تحقيق استفادة المواطنين وتحسين جودة الخدمات في مناطقهم، بما يعكس جدوى الاستثمارات التي تم ضخها.

كما تم استعراض موقف محطة محولات التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، ومشروع تنفيذ 4 خطوط كهرباء هوائية بمدينة السادات لربط محطات الجهد العالي. وشدّد الوزير على ضرورة المتابعة الدورية للأعمال وتذليل العقبات لضمان سير المشروعات وفق الخطط المحددة.

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