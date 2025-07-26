كتب- محمد عبدالناصر:

قام وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق التشادي، أمير إدريس كوردا، بجولة تفقدية لزيارة مشروعات الطرق المختلفة.

وأجرى خلالها زيارة لمدينة أمجرس، عاصمة إقليم إنيدي الشرقي، حيث كان فى استقباله المهندس محمد القيعى المشرف على فرع شركة المقاولون العرب بتشاد، وبهذه المناسبة، حضر الوزير إطلاق أعمال المسح الطوبوغرافي لمشروع طريق تشاد – ليبيا – مصر، باستخدام طائرة مسيّرة (درون) بتقنية الليدار (LIDAR) فى إطار أعمال الدراسة والتصميم الموكلة إلى شركة المقاولون العرب.

وشهد الوزير ومرافقوه قيام الطائرة بإجراء المسح الطوبوغرافي لمسافة ١٠ كيلومتراً خلال زمن الرحلة ومدتها ٣٠ دقيقة.

وتولى مصر أهمية قصوى لمشروع طريق الربط البرى بين مصر وليبيا وتشاد، والذى يمثل شريانا حيويا للتنمية والتجارة البينية، ومحورا أساسيا فى تعزيز التكامل الاقتصادى بين مصر وليبيا وتشاد، وتحويل تشاد إلى مركز تجارى يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطى.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع يعتبر خطوة تاريخية وإنجازا اقتصاديا كبيرا لدولة تشاد، لما يمثله من آفاق واعدة على المستويات المختلفة.

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