صور.. الرئيس الأنجولي يستقبل وفد المقاولون العرب

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد الشركة للعاصمة الأنجولية لواندا.

ضم وفد الشركة، المهندسة هبة أبو العلا، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حسن حسون، رئيس قطاع غرب أفريقيا بالشركة، والمهندس هاني خليل، مدير الإدارة الهندسية لمشروعات النقل.

وفي بداية اللقاء، رحب الرئيس الأنجولي بوفد الشركة، وأشاد بالعلاقات المصرية الأنجولية، وما شهدته مؤخرًا من دفعة كبيرة من خلال الزيارات المتبادلة، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، وأشاد بما تم تنفيذه في مصر من مشروعات عملاقة، ومدن جديدة.

كما أشاد الرئيس الأنجولي، بالشركة، وما تتمتع به من سمعة والتزام كبيرين في القارة الأفريقية، وجرى خلال اللقاء بحث ودراسة إمكانية تنفيذ بعض المشروعات.

وأكد المهندس أحمد العصار، استعداد الشركة التام للعمل في السوق الأنجولي، والذي يمثل أحد الأسواق المهمة في القارة، وشدد على رغبة الشركة بالتواجد في أنجولا وسط هذا الترحيب من الجانب الأنجولي.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تدعو إلى ضرورة العمل على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في القارة الأفريقية، ونقل التجربة المصرية، ونقل الخبرات، وتفعيل التعاون المشترك بين دول القارة الأفريقية.

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