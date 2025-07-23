"المطورين العقاريين" تطالب بحوار عاجل بشأن قرار إلغاء تخصيص الأراضي

كتب - محمد عبد الناصر:

طالبت جمعية المطورين العقاريين بعقد لقاء عاجل لمناقشة تداعيات القرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 205 لسنة 2025، بشأن إلغاء تخصيص الأراضي الممنوحة للشركات العقارية، حال وجود أقساط متأخرة أو مجدولة، أو تأخر في استخراج التراخيص أو إصدار القرارات الوزارية أو توقيع العقود خلال 3 أشهر من آخر إجراء تم مع الهيئة.

وأكدت الجمعية، في بيان رسمي، أن القرار أثار حالة من القلق في أوساط الشركات العاملة بالقطاع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وارتفاع تكلفة التنفيذ، والتأخيرات الإدارية التي قد تكون خارجة عن إرادة الشركات، ما قد يؤثر سلبًا على وتيرة تنفيذ المشروعات.

وفي هذا الإطار، تقدمت الجمعية، برئاسة المهندس محمد البستاني، بطلب رسمي للقاء المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف طرح مقترحات تضمن التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم استمرارية المشروعات العقارية، باعتبارها أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.

واقترحت الجمعية مد فترة التيسيرات الممنوحة لسداد المتأخرات لتصبح 6 أشهر بدلاً من 3، لمنح الشركات الجادة فرصة لتوفيق أوضاعها وسداد التزاماتها المالية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها السوق العقارية.

وشددت الجمعية على التزام المطورين العقاريين الكامل بدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية، وحرصهم على الانضباط وتنظيم السوق، داعية في الوقت ذاته إلى تبني سياسة مرنة تراعي التحديات الحالية، لضمان استمرار تنفيذ المشروعات وعدم تعطيل خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

وأوضحت الجمعية أنها كانت من أوائل الجهات التي بادرت بالتواصل مع الجهات المعنية لبحث حلول للأزمة، مؤكدة أن تطبيق القرار دون منح الشركات مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها قد يضر بمناخ الاستثمار ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري المصري.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن دعم المستثمر الجاد وتوفير بيئة عمل مستقرة يمثلان حجر الأساس لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المستهدفة، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استمرارية النجاح الاقتصادي والعمراني.

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