استمرار إعفاء 70% من غرامات التأخير بوحدات صندوق المساكن

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار العمل بتيسيرات سداد المستحقات المالية المتأخرة، والتي تتضمن إعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، وذلك في حال سداد كامل المتأخرات، على أن تسري هذه التيسيرات حتى 31 أغسطس 2025.

وتُطبق هذه التيسيرات على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتعكس رؤية استراتيجية للدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزير، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات جاءت استجابة لمطالب عديدة من المواطنين للحصول على تسهيلات جديدة تخص المستحقات المالية، بما يتيح الفرصة للعملاء لتصحيح أوضاعهم، من خلال قواعد تنفيذية واضحة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزز الثقة بين الصندوق والعملاء.

وأضاف أن هذه التيسيرات تسري أيضًا على الوحدات والفيلات والمحال التي توجد بشأنها دعاوى متداولة أو صادرة بحقها أحكام ابتدائية أو منظورة أمام محاكم الاستئناف، بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، إلى جانب سداد المصروفات القضائية والإدارية وأي رسوم أخرى مستحقة.

وشدد درويش على أن التيسيرات لا تُطبق في حال وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا بعد التنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة. كما لا تسري هذه التيسيرات على الوحدات أو الفيلات أو المحال التي صدرت بحقها قرارات إلغاء أو أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، حيث تُطبق عليها أحكام اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة.

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