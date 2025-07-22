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جهاز مدينة بدر: بعد غدٍ.. قطع وضعف المياه بالأدوار العليا

02:27 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

قطع مياه الشرب

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع و ضعف المياه ببعض الأماكن المرتفعة والأدوار العليا بدءاً من الساعة 1 صباحاً بعد غدٍ الخميس ولمدة 3 أيام، وذلك نظراً للتجهيز لأعمال ربط المحطة الرئيسية للمياه رقم 4 لدعم وزيادة كمية المياه بالمدينة.

وأهاب جهاز تنمية مدينة بدر، بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسيقوم الجهاز بتوفير مصادر مياه متنقلة صالحة للشرب بالأماكن الأكثر احتياجاً.

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