جهاز مدينة بدر: بعد غدٍ.. قطع وضعف المياه بالأدوار العليا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع و ضعف المياه ببعض الأماكن المرتفعة والأدوار العليا بدءاً من الساعة 1 صباحاً بعد غدٍ الخميس ولمدة 3 أيام، وذلك نظراً للتجهيز لأعمال ربط المحطة الرئيسية للمياه رقم 4 لدعم وزيادة كمية المياه بالمدينة.

وأهاب جهاز تنمية مدينة بدر، بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسيقوم الجهاز بتوفير مصادر مياه متنقلة صالحة للشرب بالأماكن الأكثر احتياجاً.