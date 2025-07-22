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الإسكان تطرح محلات وصيدليات للبيع بالمزاد العلني بالعاشر من رمضان وبدر

10:32 ص الثلاثاء 22 يوليو 2025

المهندس علاء عبداللاه مصطفى

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن طرح 26 محلاً تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (۳۲م٢ : ٩٩م٢) بالأسواق التجارية المنفذة بالحي الرابع عشر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلستين يومي الأربعاء ٢٠٢٥/٨/٢٠، والثلاثاء ٢٠٢٥/٩/٩.

وأضاف المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 20 محلاً تجارياً، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (14م٢ : 63م٢) أسفل عمارات المجاورات ( ٥،٤،١) بالحي الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 12/8/2025.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط بمقري الجهازين، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية.

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المهندس علاء عبداللاه الإسكان طرح محلات وصيدليات للبيع العاشر من رمضان مدينة بدر
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