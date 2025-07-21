بدء تسليم 816 شقة بمشروع جنة 4 الشيخ زايد 3 أغسطس المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز مدينة الشيخ زايد، في تسليم شقق جنة 4 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، على أن يستمر التسليم وفق جدول زمني مُعلن من جهاز المدينة.

وأوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن الوحدات الجاري تسليمها تقع ضمن التوسعات التي يشملها القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، مشيرة إلى أن التسليم سيتم بشكل تدريجي وفق جدول زمني يمتد من 3 أغسطس وحتى 26 نوفمبر 2025، ويشمل العمارات ذات الأرقام التالية:

أغسطس 2025:

3/8: عمارة 145

6/8: عمارة 144

10/8: عمارة 143

13/8: عمارة 142

17/8: عمارة 141

20/8: عمارة 140

24/8: عمارة 112

27/8: عمارة 113

31/8: عمارة 114

سبتمبر 2025:

3/9: عمارة 115

7/9: عمارة 116

10/9: عمارة 117

14/9: عمارة 118

17/9: عمارة 119

21/9: عمارة 120

24/9: عمارة 139

28/9: عمارة 127

أكتوبر 2025:

1/10: عمارة 128

5/10: عمارة 135

8/10: عمارة 137

12/10: عمارة 138

15/10: عمارة 121

19/10: عمارة 122

22/10: عمارة 123

26/10: عمارة 124

29/10: عمارة 125

نوفمبر 2025:

2/11: عمارة 126

5/11: عمارة 129

9/11: عمارة 131

12/11: عمارة 132

16/11: عمارة 133

19/11: عمارة 134

23/11: عمارة 130

26/11: عمارة 136

وأكدت رئيس جهاز المدينة على ضرورة التزام الحاجزين بالمواعيد المحددة لكل عمارة لضمان سهولة وسلاسة عملية التسليم، موضحة أن المشروع يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير وحدات سكنية متميزة ضمن مشروعات الإسكان الفاخر بمواصفات وتشطيبات عالية الجودة

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