بدء تسليم 816 شقة بمشروع جنة 4 الشيخ زايد 3 أغسطس المقبل
كتب- محمد عبدالناصر:
يبدأ جهاز مدينة الشيخ زايد، في تسليم شقق جنة 4 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، على أن يستمر التسليم وفق جدول زمني مُعلن من جهاز المدينة.
وأوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن الوحدات الجاري تسليمها تقع ضمن التوسعات التي يشملها القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، مشيرة إلى أن التسليم سيتم بشكل تدريجي وفق جدول زمني يمتد من 3 أغسطس وحتى 26 نوفمبر 2025، ويشمل العمارات ذات الأرقام التالية:
أغسطس 2025:
3/8: عمارة 145
6/8: عمارة 144
10/8: عمارة 143
13/8: عمارة 142
17/8: عمارة 141
20/8: عمارة 140
24/8: عمارة 112
27/8: عمارة 113
31/8: عمارة 114
سبتمبر 2025:
3/9: عمارة 115
7/9: عمارة 116
10/9: عمارة 117
14/9: عمارة 118
17/9: عمارة 119
21/9: عمارة 120
24/9: عمارة 139
28/9: عمارة 127
أكتوبر 2025:
1/10: عمارة 128
5/10: عمارة 135
8/10: عمارة 137
12/10: عمارة 138
15/10: عمارة 121
19/10: عمارة 122
22/10: عمارة 123
26/10: عمارة 124
29/10: عمارة 125
نوفمبر 2025:
2/11: عمارة 126
5/11: عمارة 129
9/11: عمارة 131
12/11: عمارة 132
16/11: عمارة 133
19/11: عمارة 134
23/11: عمارة 130
26/11: عمارة 136
وأكدت رئيس جهاز المدينة على ضرورة التزام الحاجزين بالمواعيد المحددة لكل عمارة لضمان سهولة وسلاسة عملية التسليم، موضحة أن المشروع يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير وحدات سكنية متميزة ضمن مشروعات الإسكان الفاخر بمواصفات وتشطيبات عالية الجودة
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