الإسكان تنشر فيديو يوضح خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين المرحلة الثانية، حيث تم تصميم فيديو توضيحي يهدف إلى إيضاح خطوات التقديم بدقة وبصورة مبسطة للمواطنين، بحيث يمكن لأي مواطن تتبع هذه الخطوات حتى يقوم بتحميل كراسة الشروط التي يرغب في الحصول عليها.

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الفيديو التوضيحي متاح عبر جميع المنصات الرسمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن مشاهدته أيضًا عبر القناة الرسمية للصندوق بموقع يوتيوب عبر الرابط الإلكتروني

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الصندوق يعتمد على الفيديوهات والمواد المصورة بصورة أساسية في شرح المعلومات، نظرًا لقدرتها على إيصال المعلومات بصورة مبسطة للمواطنين

وأضافت مي عبد الحميد أن الخطوة الأولى للتقديم عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية https://digital.gov.eg، والتي يمكن الدخول إليها من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري https://www.shmff.gov.eg، تكمن في قيام صاحب الطلب بإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية (في حالة عدم وجود حساب حالي).

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إنشاء الحساب يكون من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار "إنشاء حساب" من الصفحة الرئيسية، ثم يتم الضغط على زر "إنشاء حساب" لبدء إجراءات التسجيل، حيث يقوم العميل بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم القومي (لبطاقة رقم قومي سارية)، ورقم المصنع (الموجود أسفل صورة البطاقة الشخصية على الجهة الأمامية، ويتكون من حروف وأرقام)، واسم الأم الأول (باللغة العربية)، ورقم الهاتف المحمول (شرط أن يكون مسجلاً باسم المستخدم)، والبريد الإلكتروني (اختياري).

وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أنه بعد ذلك يتلقى المواطن رمز تحقق عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف الذي تم إدخاله، ويجب إدخال الرمز في الحقل المخصص لذلك، وبعد التحقق يقوم المواطن بإنشاء كلمة مرور قوية، وبمجرد إدخال كلمة المرور وتأكيدها، يكون الحساب قد تم إنشاؤه بنجاح.

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