كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عماد دوس، العضو المنتدب لشركة Rock Developments، إن الشركة أطلقت مشروع "روك جرين"، بإجمالي استثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه، وعلى مساحة تصل إلى 17 فدانا في موقع استراتيجي بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وأضاف أن الشركة حرصت على اختيار موقع استراتيجي مميز لمشروع "روك جرين"، حيث يقع على بعد دقيقة واحدة من طرق السويس، و3 دقائق من مدينة الشروق، و15 دقيقة من التجمع الخامس، و7 دقائق من مدينتي، و30 دقيقة من مطار القاهرة الدولي، مما يعكس تميز موقع المشروع ووجوده بالقرب من المحاور الرئيسية، موضحًا أن المشروع يقع على بعد دقيقة واحدة من مدرسة بلڤيدير ودقائق من المركز الطبي العالمي و10 دقائق من مستشفى رويال، مما يجعل المشروع في قلب الخدمات المتنوعة.

طرح المشروع على 3 مراحل:

وقال: نركز دائمًا على استيفاء جميع العناصر والتفاصيل قبل إطلاق أي مشروع لنتأكد من تقديم منتج عقاري مميز ومناسب للعميل المستهدف، فالعميل هو شريك نجاح أساسي في عملنا بالسوق المصري، لذا فإن مشروع "روك جرين" تم تخطيطه بعناية تضمن أنه سيكون أيقونة في هليوبوليس الجديدة.

وأوضح أن "روك جرين" يضم أكثر من 466 وحدة، وتتراوح مساحات الوحدات بين 116 و236 مترا مربعا، ويضم المشروع 40 فيلا خاصة، على أن سيتم طرح المشروع على 3 مراحل.

وكشف عن حجم محفظة أراضي شركة Rock Developments لتصل إلى أكثر من 5 ملايين متر مربع، بإجمالي 20 ألف وحدة عقارية، وتزيد قيمتها الاستثمارية على 20 مليار جنيه، تضم 10 مشروعات حتى الآن، حيث تعد شركةRock Developments مطوّر مصري كندي بخبرة تتجاوز 45 عامًا في السوق المصري، لافتا إلى أن الشركة تعد أكبر مطور في شيراتون هليوبوليس بأكثر من 70 مبنى سكني وتجاري.

ولفت إلى أن الشركة تخطط لإطلاق 5 مشروعات جديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، تتوزع ما بين شرق القاهرة وغربها والعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتى في مقدمتها مشروع "روك جرين" بهليوبوليس الجديدة.

85 % من المشروع مساحات خضراء:

وأضافت المهندسة بارثينا دوس، عضو مجلس إدارة شركة Rock Developments: "أن مشروع "روك جرين" قائم على فكرة بسيطة وواضحة تتمثل في أن الراحة النفسية تبدأ من المنزل، ففي "نيو هليوبوليس" نوفر لعملائنا أسلوب حياة جديد ومتكامل قائم على مراعاة التفاصيل التي توازن بين الراحة العصرية وهدوء الطبيعة".

وأوضحت أن المساحات الخضراء بالمشروع تمتد على مساحة تتجاوز الـ 85% من إجمالي مساحة المشروع، ويضم المشروع حديقة مركزية على مساحة 20 ألف متر مربع، و55 ألف متر مربع مساحات خضراء، و600 متر مربع مسطحات مائية، ويضم المشروع شقق وفيلات نصف تشطيب، بمساحات بمتوسط 150 مترًا، وتسهيلات سداد تصل إلى 8 سنوات، ومن المخطط بدء تسليم المرحلة الأولى من المشروع 2029.

وأشارت إلى أن المشروع يتميز بالعديد من المميزات والخدمات، حيث تم اختياره بداية من اختيار موقع مميز بالقرب من البوابة الرئيسية لهليوبوليس الجديدة، ليقدم حياة متكاملة هادئة تناسب مختلف الاحتياجات، يتميز الكمبوند بتصميم يراعي الدراسة البيئية الجيدة لتحقيق أفضل معادلة، فجميع الوحدات تطل على مساحات خضراء مميزة تمثل 85% من المساحة الكلية، مؤكدًة أن المشروع بدون وحدات تجارية، حفاظًا على الهدوء والخصوصية.

وأكدت أن كمبوند "روك جرين" يتميز بالعديد من الخدمات المميزة، والتي تشتمل على تراك أولمبي للمشي والجري، وصالة رياضية مفتوحة، وأماكن اجتماعية، ومنطقة شحن للسيارات الكهربائية، ومواقف مخصصة للدراجات، بالإضافة لمدخل فاخر، ومنطقة لليوجا، مساحة عمل خارجية، منطقة قراءة هادئة، وحديقة مركزية ضخمة، ومنطقة مخصصة للأطفال، وحديقة مغلقة للكلاب.