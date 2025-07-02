إعلان تحريري:

أعلنت مجموعة HNS ، برئاسة رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها دينو سوفراكي، عن استعادة ملكية "Suncity Mall" في مصر الجديدة، وذلك عقب اتفاق تسوية تاريخي مع بنك الإسكندرية، بعد مفاوضات معقدة استمرت قرابة عامين، في خطوة تُعد علامة فارقة في سوق التجزئة المصري.

كان Suncity Mall، أحد أبرز وجهات التسوق والترفيه في مصر، قد واجه تحديات مالية خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى بدء إجراءات تصفية وبيع بالمزاد العلني من قِبل بنك الإسكندرية، ومع تولي دينو سوفراكي قيادة مجموعة HNS، جعل من استرداد المول أولوية قصوى، وقاد بنفسه المفاوضات مع السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لبنك

الإسكندرية.

وأثمرت هذه المفاوضات عن اتفاق يعيد المول إلى مطوره الأصلي، ويمثل بداية فصل جديد واعد يتميز بالتجديد والطموح. وصرّح سوفراكي قائلاً:"لولا النزاهة والشفافية التي تحلّى بها السيد باولو فيفونا والسيد أحمد مجدي وفريقهما، لما كُتب لهذا الإنجاز أن يتحقق. لقد وجدت في السيد فيفونا شريكاً حقيقياً يتقاسم الرغبة في تجاوز العقبات، وتحولت العلاقة من مواجهة صعبة إلى تعاون واحترام متبادل. ما تحقق اليوم هو

بداية فجر جديد، وشروق جديد لـ"Suncity Mall".

تم تأسيس"Suncity Mall" عام 2011 في موقع استراتيجي بالقرب من مطار القاهرة الدولي، ويمتد على مساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع. ويضم 16 شاشة سينما، ساحة للتزلج على الجليد، ومدينة ألعاب "Fun Kingdom"، بالإضافة إلى فندق حائز على جوائز و200 منفذ بيع، ومجموعة متنوعة من خيارات الطعام والترفيه، ما يجعله من أبرز المجمعات التجارية متعددة الاستخدامات في مصر.

ويُعد هذا الاتفاق نقطة انطلاق لتحول شامل للمول، يتجاوز فكرة إعادة الافتتاح التقليدية، نحو نهضة جريئة بقيادة مجموعة HNS، التي بدأت بالفعل في تنفيذ خطة تطوير شاملة، تتضمن إعادة تصميم كاملة، على أن يشهد المول انطلاقته الكبرى في بداية عام 2026. وأضاف سوفراكي:"هذا الاتفاق يعيد "Suncity Mall" إلى مكانه الطبيعي في قلب المدينة ونبض حياة الناس وأنه أيضاً إحياء لإرث والدي، وتجسيد لروح مجموعة HNS رؤية جديدة لمستقبل "Suncity Mall".

تشمل خطط التطوير المستقبلية إعادة تصميم الواجهة الخارجية بالكامل، وتخصيص 10,000 متر مربع للمكاتب الإدارية، وتحديث منطقة المطاعم، وافتتاح هايبر ماركت جديد، إلى جانب إطلاق منطقة على السطح، المخصصة للعائلات وجيل الشباب. وستتضمن المنطقة الجديدة شاحنات طعام، ملاعب بادل وكرة طائرة، بالإضافة إلى مساحة صديقة للحيوانات الأليفة وحديقة مخصصة للكلاب، ما يعيد تعريف تجربة التسوق والترفيه للأجيال

الجديدة.

عن مجموعة HNS

تأسست مجموعة HNS عام 1961، وتُعد من أبرز شركات التطوير العقاري عالمياً، حيث تمتد مشاريعها عبر المملكة المتحدة، كندا، إيطاليا، فرنسا، تركيا، الإمارات، ومصر. وتضم محفظتها العقارية أكثر من 250 مشروعاً سكنياً راقياً، وعدداً من المقرات الدبلوماسية، بالإضافة إلى تعاونها مع مؤسسات حكومية وشركات عالمية. ومنذ توسعها في السوق المصري عام 2005، طورت المجموعة عدداً من المشاريع الفاخرة في أرقى أحياء القاهرة، ويُعد"Suncity Mall" مشروعها الأبرز، المعروف بابتكاره وتميز تصميمه وسرعة إنجازه.

عن دينو سوفراكي

دينو سوفراكي هو مهندس ومعماري ورائد أعمال من أصول ليبية، يحمل تعليمه من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقاد عدداً من المشاريع الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية

والشرق الأوسط. وبصفته نائب رئيس مجموعة HNS قاد عدة مشاريع حول العالم منها تطوير ميناء الحمرية في دبي بالشراكة مع الشيخ محمد بن راشد، وفندق "Crowne Plaza" ومجمعاً سكنياً ضخماً على مساحة مليون متر مربع على نهر سانت لورانس في مونتريال بكندا. كما تشمل إنجازاته محفظة عقارية بقيمة 250 مليون دولار في لندن، واستثمارات بـ100 مليون دولار في القطاع المالي التركي، ومشاريع تطويرية بأكثر من 500 مليون دولار في مصر.

ويتولى حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة HNS.