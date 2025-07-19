شركةCSCEC إيجيبت ترفع حجم أعمالها إلى50 مليار جنيه بنهاية 2026

كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس كريم مأمون، مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة "CSCEC إيجيبت"، إن محفظة تعاقدات الشركة من المتوقع أن تصل إلى20 مليار جنيه في مصر خلال 2025، على أن تصل إلى50 مليار جنيه خلال 2026.

وتأسست شركة "CSCEC إيجيبت" مطلع عام ٢٠٢٤؛ وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لشركة "سيسك" الصينية، وتهدف إلى العمل في قطاع الإنشاءات داخل مصر وعدد من الأسواق الإفريقية.

وأشار مأمون إن الشركة الصينية من المقرر أن تنتهي من تسليم كل الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام الجاري، والتي تضم 20 برجًا من ضمنهم البرج الأيقوني باستثمارات بلغت 4 مليارات دولار.

وقال مأمون، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن شركةCSCEC العالمية للمقاولات- مصر، تعتزم تنفيذ مشروع ضخم بقطاع النقل في دولة تنزانيا بالتحالف مع إحدى شركات المقاولات المصرية الكبرى، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال10 سنوات باستثمارات تقدر بـ5 مليارات دولار، ويتم التنفيذ بداية العام المقبل.

وتابع مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة "CSCEC إيجيبت": يوجد أيضًا أعمال مقاولات تتم في ليبيا بالتعاون مع مجموعة العرجاني المصرية، ونتوسع في السوق الإفريقي بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.

وأشار مأمون إلى أن الشركة تسعى لتنفيذ100 مصنع لصغار المستثمرين، لافتًا إلى أن الشركة تدرس عدة أراض مع مطورين صناعيين في السخنة والسادات والعاشر من رمضان؛ لبناء مصانع جاهزة باستثمارات بين ١٫٥ و٢ مليار جنيه، كما أن الشركة لديها مصنعون في مصر حاليًّا.

وأكد مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة "CSCEC إيجيبت" أن الشركة تريد الدخول في منافسة تطوير وإدارة وتشغيل مطار الغردقة، والتي تنوي الحكومة طرحه على المستثمرين ضمن مجموعة مطارات أخرى خلال الفترة المقبلة".

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