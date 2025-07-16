سكاي أبوظبي الإماراتية تستثمر 80 مليار جنيه في رأس الحكمة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، إن الساحل الشمالي لم يعد وجهة صيفية فقط، بل تحول إلى منطقة استثمارية متكاملة على مدار العام بفضل الطفرة العمرانية والخدمية، لافتًا إلى أن البنية التحتية القوية، ومشروعات الطرق العملاقة مثل محور الضبعة، ساهمت في تسريع تنمية الساحل الشمالي وتحويله إلى مقصد استثماري واعد.

وأكدت أن الشركة أطلقت مشروع سكاي نورث - Sky North في الكيلو 246 بمنطقة رأس الحكمة، وذلك بموقع استراتيجي يمتد على مساحة 430 فدانًا، بإجمالي استثمارات 80 مليار جنيه، ومبيعات مستهدفة بحوالي 240 مليار جنيه.

وتابع: يُعد مشروع "سكاي نورث" المشروع الخامس لشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري في السوق المصري، ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار استراتيجية الشركة لتنويع محفظتها العقارية في مصر وتعزيز تواجدها في أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة.

وأكد أن التوجه الحكومي لتنمية الساحل الغربي خلق مناخًا مشجعًا للاستثمار العقاري في المنطقة، لافتًا إلى أن شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري أطلقت مشروعات مميزة بدأت بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم توسعت إلى القاهرة الجديدة بمشروعين آخرين، واليوم تواصل رحلتها بالتوسع نحو الساحل الشمالي، وتحديدًا في منطقة رأس الحكمة، دعمًا لخطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأشار إلى أن المشروع يوجد به 5500 وحدة سكنية تشمل فيلات مستقلة من بينها فيلات من طابق واحد، توين هاوس، تاون هاوس، شاليهات، وكبائن، كما يضم المشروع فندقًا عالميًا يتماشى مع توجه الدولة لزيادة الطاقة الفندقية بما ينعكس إيجابًا على الإيرادات السياحية.

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