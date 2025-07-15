طرح شقق لأول مرة.. تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر بسكن لكل المصريين 7

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي طرح شقق جديدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر ضمن مشروعات سكن لكل المصريين 7.

ويُتاح التقديم على شقق الإسكان الأخضر لكل العملاء ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم الشروط بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، ولم يتمكنوا من استرداد مقدمات جدية الحجز خلال المدة السابق تحديدها ضمن الرسالة النصية SMS المرسلة على هواتفهم المحمولة.

ويمكن للعملاء استرداد مقدمات جدية الحجز خلال فترة التقديم على الإعلان الجديد كحد أقصى، على أن تكون المصاريف الإدارية لكل العملاء 350 جنيهًا، إضافة إلى 350 جنيهًا مصاريف تسجيل، ويستثنى العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5" من المصاريف الإدارية على أن يقوموا بسداد 150 جنيهًا كمصاريف للتسجيل.

أماكن شقق الإسكان الأخضر

يتم طرح 54792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)؛ وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا، بمدن: أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بدر، السادات، المنيا الجديدة.

ويصل مقدم الحجز إلى 50 ألف جنيه، وتتوفر كراسة الشروط بداية من اليوم بصورة إلكترونية "أونلاين" من خلال الرابط الإلكتروني هنا أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق هنا.