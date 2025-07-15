بمقدم 25 أو50 ألف جنيه.. أماكن شقق سكن لكل المصريين7

كتب- محمد عبد الناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، في طرح المرحلة الثانية من شقق سكن لكل المصريين7 ، لمحدودي ومتوسطي الدخل، ابتداءً من اليوم 15 يوليو 2025، على الموقع الإلكتروني، على أن يتم الحجز بداية من 28 يوليو.

ويضم الطرح الجديد أكثر من 113 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

وقرر الصندوق إتاحة التقديم لكل العملاء ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم الشروط بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٥"، ولم يتمكنوا من استرداد مقدمات جدية الحجز خلال المدة السابق تحديدها ضمن الرسالة النصيةSMS المرسلة على هواتفهم المحمولة، بحيث يمكنهم استرداد مقدمات جدية الحجز خلال فترة التقديم على الإعلان الجديد كحد أقصى، على أن تكون المصاريف الإدارية لكل العملاء 350 جنيهًا إضافة إلى350 جنيهًا مصاريف تسجيل، ويستثنى العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين5 " من المصاريف الإدارية على أن يقوموا بسداد150 جنيهًا كمصاريف للتسجيل.

ويوجد عدد من الوحدات المطروحة بالإعلان مخصصة لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بذات الشروط السابقة.

وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المواطنين يمكنهم التقدم لحجز34128 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال36 شهرًا بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

ويمكنهم التقدم لحجز 54792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال36 شهرًا بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، المنيا الجديدة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من28 يوليو2025 وحتى28 أغسطس 2025.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هناك عددًا من الوحدات المطروحة بالإعلان مخصصة لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5 " بذات الشروط السابقة، بواقع9380 وحدة سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال36 شهرًا بالمراكز أو المدن بمحافظات البحيرة، والوادي الجديد، والدقهلية، والمنيا، ومطروح.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من28 يوليو2025 وحتى28 أغسطس 2025.

وأعلنت عبد الحميد أن الطرح يتضمن أيضًا12630 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5 " بذات الشروط السابقة، بالمراكز أو المدن الواقعة بمحافظات أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، قنا.

وتابعت عبد الحميد: بالإضافة إلى1492 وحدة سكنية (تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا) مخصصة لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية فقط للعملاء السابق تقدمهم بمدينة شطا بكل من الإعلان الثامن والعاشر، والعملاء السابق تقدمهم بمدينة عزبة البرج بإعلان سكن لكل المصريين 3 للتقدم على مدينة شطا بمحافظة دمياط، وتكون الأولوية في ما يخص الوحدات المطروحة حديثًا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعملاء السابق تقدمهم بمدينة الغردقة بالإعلان العاشر، ويشترط في ذلك أن يكون العملاء المذكورون ممن هم خارج الأولوية ومنطبق عليهم الشروط وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) لهؤلاء المواطنين يكون خلال الفترة من28 يوليو 2025 وحتى 30 أكتوبر 2025، مع إتاحة الأسبوع الأول للتقديم والسداد للعملاء من ذوي الهمم.

وأكدت مي عبد الحميد أن التعاقد لحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7 " لمنخفضي ومتوسطي الدخل سوف يكون بنظام التمويل العقاري، بفائدة8% سنويًّا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًّا للمواطنين متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى20 عامًا، ويكون مقدم الحجز50 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

موعد طرح كراسة شروط سكن لكل المصريين 7.. تفاصيل حجز الشقق الجديدة

سكن لكل المصريين 7.. رابط كراسة الشروط وموعد التقديم