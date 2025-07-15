تفاصيل "سكن لكل المصريين" و"ديارنا" و"الإسكان الأخضر" في 4 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها في مدن: بدر، دمياط الجديدة، بني سويف الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وذلك من خلال تقارير ميدانية وجولات تفقدية لمسؤولي الأجهزة المختصة.

وأكد الوزير، أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية، وتسريع أعمال المرافق والخدمات، لضمان تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها في الموعد المحدد، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومشروعات "ديارنا" للإسكان المتوسط، والإسكان الأخضر.

دمياط الجديدة - "ديارنا" للإسكان المتوسط

تفقد المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز المدينة، مشروع "ديارنا" بمنطقة تل الدير، حيث شدد على الشركات المنفذة ضرورة دفع وتيرة العمل والالتزام بالجودة والبرنامج الزمني، مع إعداد تقارير يومية لمعدلات التنفيذ.

بني سويف الجديدة - "سكن لكل المصريين" و"ديارنا"

تفقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز المدينة، أعمال التشطيب بعدد من عمارات الإسكان المتوسط، وشبكات الطرق والإنارة والتشجير، موجّهًا بسرعة استكمال أعمال الأسفلت وتنسيق الموقع العام.

كما تابع استكمال أعمال الهيكل الخرساني لمشروع "ديارنا"، مشددًا على تسليم الأعمال وفق المواصفات الفنية.

أكتوبر الجديدة - 55 ألف وحدة قيد التنفيذ

أوضح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز المدينة، أنه تم الانتهاء من 1584 وحدة ضمن المرحلتين الثالثة والخامسة من مبادرة "سكن لكل المصريين"، وجارٍ تنفيذ 55 ألف وحدة بالمرحلة السادسة.

كما شملت الجهود الجارية تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر، ومشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط.

وفي جولة ميدانية، تابع المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، أعمال الهيكل الخرساني بمشروع "ديارنا"، بالإضافة إلى شبكات المرافق والغاز والاتصالات بمنطقة غرب المطار، ومشروعات الإسكان الأخرى قيد التنفيذ.

مدينة بدر - 92 عمارة للإسكان المميز

تفقد المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس الجهاز، سير العمل بمشروع 92 عمارة للإسكان المميز، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ مع الالتزام بالمواصفات الفنية، لضمان توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات، تتماشى مع خطط الدولة في التوسع العمراني.

اقرأ أيضًا:

ننشر شروط الحصول على وحدة سكنية بديلة في قانون الايجار القديم

سؤال برلماني بشأن الإيصال المتداول بزيادة الملاك للأجرة

صور- أغلى فيلا في الساحل تُعرض للبيع بسعر المتر 820 ألف جنيه