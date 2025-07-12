سكن لكل المصريين 7.. رابط كراسة الشروط وموعد التقديم

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي طرح المرحلة الثانية من شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطى الدخل، حيث سيتم طرح كراسة الشروط يوم 15 يوليو 2025، على الموقع الإلكتروني، على أن يتم الحجز بداية من 28 يوليو.

الحصول على كراسة الشروط سيكون هذه المرة بشكل الكتروني ، حيث ستتوفر على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي مصر الرقمية

طرح كراسة الشروط للتحميل بصورة إلكترونية "أونلاين" من خلال الرابط الإلكتروني اضغط هنا أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق

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طريقة التقديم:

يتم التقديم عن طريق إنشاء حساب خاص به على منصة مصر الرقمية وسداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وذلك حتى يتمكن من الإطلاع على كراسة الشروط، لمنع تكرار الازدحام أمام مكاتب البريد المميكن للحصول على كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

هذا الطرح الجديد يضم 113 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

الصندوق قرر إتاحة التقديم لكافة العملاء ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم الشروط بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٥"، ولم يتمكنوا من استرداد مقدمات جدية الحجز خلال المدة السابق تحديدها ضمن الرسالة النصية SMS المرسلة على هواتفهم المحمولة، بحيث يمكنهم استرداد مقدمات جدية الحجز خلال فترة التقديم على الإعلان الجديد كحد أقصى، على أن تكون المصاريف الإدارية لكافة العملاء 350 جنيها إضافة إلى 350 جنيها مصاريف تسجيل، ويستثنى العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين5" من المصاريف الإدارية على أن يقوموا بسداد 150 جنيها كمصاريف للتسجيل.

ويمكن الاطلاع على باقي تفاصيل الحجز من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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