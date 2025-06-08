الإسكان تُعلن موقف المتقدمين خارج الأولوية في سكن لكل المصريين 5

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موقف المتقدمين ممن هم داخل وخارج الأولوية في إعلان سكن لكل المصريين 5.

وأرسل الصندوق رسائل نصية SMS لكافة العملاء (المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط) المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

التفاصيل النهائية لموقف المواطنين:

أولاً: فيما يخص العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات (تسليم خلال 36 شهرًا) يجب عليهم البدء في سداد الأقساط ربع السنوية، حيث سيبدأ القسط الأول من 1 يوليو 2025.

ثانياً: العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم، سوف يتم البدء في التعامل على ملفاتهم وإرسالها إلى شركات الاستعلام، لبدء الاستعلام الميداني عنهم.

ثالثاً: العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية كافة مشروعات إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، سوف يتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 30 يومًا من وصول الرسالة النصية SMS للعميل/أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان سيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، بشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.

رابعاً: العملاء غير المنطبق عليهم الشروط بكافة مشروعات إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، سوف يتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 14 يومًا من وصول الرسالة النصية للعميل/أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان، فسيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، وذلك بشرط ألا يكون عدم الانطباق بسبب سبق الاستفادة أو التملك أو تجاوز شرطي الدخل والسن، وبشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.

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