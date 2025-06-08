خلال العيد.. استمرار حملات إزالة المخالفات بالقاهرة الجديدة









كتب- محمد عبدالناصر:

واصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة تنفيذ حملاته اليومية لإزالة مختلف أشكال المخالفات والتعديات والعشوائيات، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة، وتنفيذا للقوانين والاشتراطات البنائية والتخطيطية.

صرح بذلك المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مؤكدا أن هناك تكليفات من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعدم التهاون في مواجهة أي مخالفة أو تعدٍّ على طابع المدينة العمراني أو تحويل للوحدات السكنية عن الغرض المخصص لها.

وأضاف: تم تنفيذ عدة حملات لإزالة مخالفات البناء وتعديات الاستخدام شملت:حي البنفسج، حيث تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات لعدد من الوحدات التي تم تحويلها من سكني إلى تجاري وإداري، كما تمت إزالة مخالفات لغرف السطح بقطع أراضٍ بأحياء: البنفسج ٢ و٦ و٧، ومنطقة ١٢٠١٧ حي ١١/١٢، إضافة إلى إزالة أعمال بناء مخالفة بالردود داخل عمارة 30C بكمبوند “أجياد”، وفى أحياء الياسمين وشرق الأكاديمية، تمت إزالة مخالفات غرف سطح بالقطع أرقام ٢٠٤ ياسمين ٥، ٢١١ ياسمين ٦، ١١٦ شرق الأكاديمية – منطقة ٤.

وأكد الغيطى أنه فى التجمع الثالث، وتحت إشراف المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وبحضور مسؤولي التنمية والأمن والنظافة، تم تنفيذ عدة حملات فورية لإزالة مخالفات متنوعة، تضمنت:أحياء الأندلس ١ و٢، حيث تمت إزالة مخالفات غرف سطح بالقطع أرقام ١٦٣، ٥٠٥، ٤٤٠. وفى امتداد النرجس تم تنفيذ قرار إزالة لبناء بدون ترخيص بالقطعة رقم ١٩٤G، وفى جاردينيا والمنطقة الصناعية تمت إزالة بناء دور مخالف بالقطعة رقم ١٠٤ – جاردينيا ٢، وإزالة تندة وباب خلفي مخالف بالرخصة بالقطعة رقم ٦ – منطقة ط، إلى جانب إزالة لافتات مخالفة بالمنطقة الصناعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأوضح رئيس الجهاز أنه فى منطقة الامتداد الشرقي (بيت الوطن – تمر حنة)، وبقيادة المهندس أحمد عبد الوهاب، نائب رئيس الجهاز، تم تنفيذ حملات إزالة لمبانٍ مخالفة على قطع أراضٍ بأحياء:تمر حنة، حيث تمت إزالة مخالفة بالقطعة رقم ١٢٤ – المنطقة الأولى. وفىبيت الوطن: إزالة مخالفة بالقطعة رقم ١١H – الحي الأول.

وبالنسبة للتجمع الخامس، قال الغيطى: تحت إشراف الدكتورة/ ريهام حسن، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالتعاون مع مديري التنمية والأمن ورئيس حي المستثمرين الجنوبية، تمت إزالة غرف سطح مخالفة على القطع أرقام: ٩، ١٢٣، ١٨٦ – عائلي ٤، وقطعة ٢٩٣ – حي الدفاع الوطني.

وأكد رئيس الجهاز أن الحملات مستمرة بجميع أحياء وتجمعات المدينة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة، ومشيرًا إلى أن فرق العمل المكلفة تعمل على مدار الساعة حتى خلال الإجازات الرسمية، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة ومنع أي مظهر للعشوائية.