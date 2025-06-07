20 صورة لتشطيب شقق مشروع صبا بعد طرحها للحجز

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في إجراءات حجز شقق صبا في مدينة ٦ أكتوبر، حيث يتم التقديم عن طريق بنك التعمير والإسكان.

ويعتبر مشروع صبا من أهم مشروعات الإسكان الفاخر التي تقدمها وزارة الإسكان، ونرصد تشطيب وشكل العمارات والشقق من الدخل في الصور التالية.

وللحجز في المشروع يتم سداد مقدم حجز 150 ألف جنيه بجانب 1500 رسوم ومصروفات تسجيل لا ترد، ويكون الحجز والتقديم بأسبقية الحجز الإلكتروني من خلال موقع بنك التعمير والإسكان، هنا

ووفقا لأنظمة السداد، سيتم دفع 30% من ثمن الوحدة قبل الاستلام و70% بعد الاستلام، على 3 أو 5 أو 7 سنوات.

وسجلت الشقة الـ 140 متر 2 مليون و685 ألف جنيه، وتكون جدية الحجز 150 ألف جنيه، كما يتم استكمال سداد 15% من ثمن الوحدة بعد التخصيص، حيث سيتم سداد 293 ألف جنيه.

وفي حالة التقسيط على 7 سنوات، سيتم سداد 15% عند الاستلام، وبذلك يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الشقة، ومتبقى 70% سيتم سداد 28 قسط ربع سنوي بقيمة 153 ألف جنيه.

للاطلاع على كراسة الشروط وباقي أسعار الشقق من هنا