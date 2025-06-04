كتب- محمد عبدالناصر:

قال مهاب التابعي الرئيس التنفيذي لشركة ليفينج ياردز للتطوير العقاري، إن مدينة القاهرة الجديدة أصبحت اليوم مركزا اقتصاديا محوريا، حيث تمثل المناطق التجارية والإدارية فيها نقطة جذب رئيسية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف التابعي، أنه يوجد طلب متزايد على المساحات الإدارية والتجارية في القاهرة الجديدة، وهذا يعكس الثقة في بيئة الأعمال هناك، بفضل البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي، لافتا إلى أنه تم توقيع عقد شراكة مع شركة Decipher Egypt المتخصصة في إدارة وتشغيل المساحات التجارية، وذلك استعدادا لطرح مشروع NOIR التجاري والإداري في القاهرة الجديدة.

وتابع: بموجب هذه الشراكة، ستتولى Decipher Egypt تقديم الاستشارات التحليلية والتوصيات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة وتصميم وتأجير الوحدات التجارية والإدارية في مشروع NOIR، مع تقديم حلول تصميم احترافية تضمن الاستخدام الأمثل للمساحات.

ويُعد مشروع NOIR أحدث وأكبر مشروعات Livingyards في قطاع العقارات التجارية والإدارية منذ انطلاقتها عام 2018، باستثمارات تتجاوز ملياري جنيه مصري، وإيرادات متوقعة تفوق 3 مليارات جنيه ويأتي المشروع، من ضمن ستة مشروعات متميزة تطورهم الشركة، ليرسي مفهوماً جديداً للمجمعات متعددة الاستخدامات في شرق القاهرة، يجمع بين التصميم العصري والكفاءة التشغيلية والعائد الاستثماري طويل الأجل.

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