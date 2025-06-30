شقق الإسكان الأخضر.. ننشر أحدث صور للتصميم الجديد

كتب- محمد عبدالناصر:

يُنفذ جهاز مدينة العاشر من رمضان 1842 وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمواصفات صديقة للبيئة تتبنى مفاهيم الاستدامة.

وتتواجد شقق الإسكان الأخضر في مدينة العاشر من رمضان بمنطقة الخدمات الإقليمية، ويهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية عالية الجودة مع الحفاظ على البيئة من خلال تبني تقنيات البناء المستدام وأنظمة توفير الطاقة والمياه.

ويشتمل المشروع على مساحات خضراء ومفتوحة تعزز جودة الحياة، ويعتبر المشروع جزءًا من خطط التنمية العمرانية المستدامة ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.

وتعتبر العمارة الخضراء هي تصميم حديث للمباني بحيث تتوافق مع البيئة، حيث تم تلافي سلبيات التخطيط النمطي والعادي، ومراعاة الدراسات الحرارية واتجاهات الرياح وطريقة تقليل كمية الحرارة في المباني وطريقة تنسيق الموقع والمسافة بين العمارات.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن عن تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان الأخضر، في عدد من المدن هم أسوان الجديدة، حدائق العاصمة، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والغردقة.

وجاءت أحدث صور لشقق الإسكان الأخضر على النحو التالي:

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