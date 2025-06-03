سكن لكل المصريين 7.. أماكن وطريقة التقديم في الشقق بعد مد الحجز

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي من حجز شقق سكن لكل المصريين7، والمخصص للمواطنين متوسطي الدخل، يوم 18 يونيو بدلا من 4 ينويو حيث تم مد فترة الحجز ما يقرب أسبوعين.

هذا الطرح يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، عن طريق الموقع الإلكتروني، اضغط هنا.

وجاءت أماكن الطرح على النحو التالي:

أماكن الشقق:

الطرح الجديد سكن لكل المصريين7 سوف يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية تسليم خلال 18 شهرًا، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا.

الوحدات السكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة وهي، محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان).

محافظة القاهرة (مدن 15 مايو- بدر- حدائق العاصمة)، محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة).

أسعار الشقق التسليم بعد 18 شهرا:

– مدينة 15 مايو سجل سعر المتر 11 ألفا و100 جنيه، سعر الوحدة الـ 100 متر مليون و165 ألف جينه بوديعة الصيانة.

– مدينة أسوان الجديدة سجل سعر المتر 11 ألفا و100 جنيه، سعر الوحدة الـ 120 مترا مليون و398 ألف جنيه بوديعة الصيانة.

– مدينة العاشر من رمضان سجل سعر المتر 11 ألفا و100 جنيه، سعر الوحدة الـ 110 أمتار مليون و282 ألف جنيه بوديعة الصيانة.

– مدينة العلمين الجديدة سجل سعر المتر 15 ألف جنيه، سعر الوحدة الـ 100 متر مليون و575 ألف جنيه بوديعة الصيانة.

– مدينة المنيا الجديدة سجل سعر المتر 11 ألفا و100 جنيه، سعر الوحدة الـ 110 أمتار مليون و449 ألف جينه بوديعة الصيانة.

– مدينة بدر سجل سعر المتر 11 ألفا و500 جنيه، سعر الوحدة الـ 120 مترا مليون و521 ألف جينه بوديعة الصيانة.

– مدينة حدائق العاصمة سجل سعر المتر 11 ألفا و500 جنيه، سعر الوحدة الـ 100 متر مليون و207 آلاف جنيه بوديعة الصيانة.

– مدينة رشيد الجديدة سجل سعر المتر 10 آلاف و600 جنيه، سعر الوحدة الـ 110 أمتار مليون و285 ألف جينه بوديعة الصيانة.

– مدينة ناصر غرب أسيوط سجل سعر المتر 10 آلاف و600 جنيه، سعر الوحدة الـ 110 أمتار مليون و234 ألف جينه بوديعة الصيانة.

– مدينة 6 أكتوبر سجل سعر المتر 12 ألفا، سعر الوحدة الـ 120 مترا مليون و512 ألف جينه بوديعة الصيانة.

الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا- خلف مدينة الأثاث).- في مدينة شطا بمحافظة دمياط، سجلت الشقة الـ 90 مترا، 990 ألف جنيه، بقسط 6500 جنيه لمدة 20 سنة

– في مدينة جمة بمحافظة الدقهلية سجلت الشقة الـ 90 مترا 550 ألف إلى 600 ألف جنيه، بقسط 2500 جنيه شهريا، لمدة 20 سنة.

– في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، سجلت الشقة الـ 124 متر مليون و666 ألف جنيه، بقسط 10 آلاف جنيه شهريا، لمدة 20 سنة.

الوحدات السكنية (تسليم خلال 36 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات وهي، محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة- البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح).

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