فيديو.. طريقة وخطوات الحصول على وحدة سكنية من الدولة

كتب- محمد عبدالناصر:

شرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، طريقة التقديم في طروحات الصندوق والتي تكون بشكل متتالي مرة إلى مرتين كل عام.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات تليفزيونية، أنه يتم الإعلان قبل أي طرح بوقت كافٍ في وسائل الإعلام ومن خلال منصات الصندوق على السوشيال ميديا، والموقع الإلكتروني، حيث تبدأ أول الخطوات بطرح كراسة الشروط في مكاتب البرد.

وتابعت: بعد ذلك يقوم المواطنين بشراء الكراسة وتجهيز الأوراق المطلوبة ومعرفة الأماكن التي سيتم التقديم عليها، ثم بعد ذلك يتم رفع الأوراق المطلوبة ورغبات الحجز على الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق المخصص لحجز الشقق.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن الصندوق دائمًا ما يطرح إعلانات تكميلية في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الشقق المحددة في الإعلان لتحقيق رغبة المتقدم في امتلاك وحدة سكنية.

وأكدت أن الإعلان الأخير من سكن لكل المصريين شهد أرقامًا غير مسبوقة من حيث المتقدمين، لافتة إلى أن عدد غير المنطبقة عليهم الشروط كان كبيرًا أيضًا، رغبة منهم في الحصول على وحدة والاستثمار فيها، لكن الصندوق لديه بيانات كاملة عن المتقدمين بهدف إيصال الدعم إلى المستحقين.

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