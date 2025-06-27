أماكن شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح التكميلي وإجراء عاجل للحجز

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح مرحلة جديدة من شقق سكن لكل المصريين لمن هم خارج الأولوية في سكن لكل المصريين يوم 8 يوليو 2025.

وأعلن الصندوق عن أماكن الطرح والتي جاءت على النحو التالي:

– العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، و15 مايو، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، وبدر، وطيبة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.

– كما يتضمن الطرح وحدات سكنية بعدد من المراكز بمحافظات أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، ودمياط، والبحر الأحمر، والدقهلية، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة.

وطالب صندوق الإسكان الاجتماعي المتقدمين السابقين بسحب جدية الحجز قبل يوم 30 يونيو الجاري.

الطرح الجديد يستهدف شريحة محدودي الدخل، ويُشترط سداد مقدم حجز 50 ألف جنيه، مع إمكانية التقسيط على 20 سنة وفق نظام التمويل العقاري بفائدة 8%.

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