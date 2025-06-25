مطور عقاري: الملكية الجزئية فرصة استثمارية واعدة في العقارات بمصر

كتب – محمد عبد الناصر:

أكد الدكتور محمد عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتطوير العقاري، أن نموذج الملكية الجزئية يمثل بوابة جديدة لتعزيز الاستثمار العقاري في مصر، خاصة أنه يتيح للمستثمرين امتلاك حصص في العقارات المولدة للدخل دون الحاجة إلى شراء الوحدة كاملة، مما يوسع قاعدة المستثمرين ويجعل القطاع أكثر شمولاً.

أنسب للأصول السياحية والتجارية والإدارية

وأشار عبد الجواد، خلال مشاركته في مؤتمر إنفست جيت، إلى أن هذا النموذج ملائم بشكل خاص للأصول السياحية والتجارية والإدارية، وكذلك للوحدات السكنية الفندقية في مناطق ذات طلب مرتفع مثل المدن الساحلية، القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية.

ولضمان نجاح هذا النموذج على المدى الطويل، شدد عبد الجواد على ضرورة وجود خطط تنفيذ واضحة وشفافة للمشروعات، مع تنويع المحافظ العقارية وعدم الاكتفاء بمشروع واحد، فضلاً عن توفير مستندات قانونية قوية تنظم هيكل الملكية وآليات التشغيل والخروج، بالإضافة إلى الاستعانة بمديري أصول محترفين للحفاظ على جودة الأصول وتحقيق عوائد مستدامة.

وحذر من أن قصر ملكية الحصص على شركة التطوير فقط قد يعيق عمليات خروج المستثمرين في حال غياب مشترين. واقترح لمواجهة هذه الإشكالية إنشاء صندوق استثماري متخصص أو كيان ذي غرض خاص (SPV) يتولى إدارة الحصص، ويتيح للمستثمرين الدخول والخروج بسهولة، ويُدار من قبل جهة مهنية تمتلك حصة صغيرة (حوالي 5%) لضمان توافق المصالح، بالإضافة إلى توفير آليات لإعادة الشراء أو تداول الحصص في السوق الثانوي.