شقق صبا بأكتوبر.. تخصيص 106 وحدة في أول ساعتين

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، في الحجز الإلكتروني لشقق صبا بمدينة السادس من أكتوبر المرحله الثانية عمارات (55-50-46-40) في تمام الساعة العاشر صباحا، حيث كان متاح 120 وحدة للحجز، وهذه الوحدات لمن سدد جدية الحجز البالغة 150 ألف جنيه.

وخلال أول ساعتين من إتاحة الحجز تم تخصيص 106 وحدة ويتبقى 14 وحدة حتى الآن، حيث يستمر الحجز حتى الساعة 11.59 مساء اليوم.

كمبوند صبا في 6 أكتوبر هو متكامل الخدمات يقع على مساحة 69 فدان بعدد 85 عمارة سكنية تتكون من دور أرضى 5 أدوار متكررة تبلغ نسبة المساحة البنائية 10 % من إجمالي مساحة المشروع بخلاف 4 مناطق خدمات ومناطق خضراء وبرجولات ومقاعد ومناطق لعب أطفال والمشروع محاط بأسوار وبوابات.

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