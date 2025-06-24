الأولى للتمويل العقاري تستهدف 4.4 مليار جنيه تمويلات بنهاية 2025

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، إن القطاع العقاري رغم الضغوط لا يزال صامدًا، ويملك فرصًا حقيقية للنمو في مناطق ومجالات بعينها، موجها رسالة إلى العملاء: "شوف السوق كويس، وافهم التمويل قبل ما تاخد قرار".

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة، حتى وإن كان محدودًا في البداية بنسبة 3.25% خلال الاجتماعين الأخيرين للبنك المركزي، له تأثير إيجابي ومباشر لا يمكن إغفاله على قطاع التمويل العقاري.

وتابع: بدأنا بالفعل نلمس تزايدًا ملحوظًا في استفسارات الأفراد عن قروض التمويل العقاري، هذا الانخفاض ينعكس مباشرة على العميل، فإما أن يختار تقليص مدة التمويل مع الحفاظ على قيمة القسط، أو يستفيد من خفض تكلفة الفائدة.

وأكد عبد الحميد، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "بيزنس"، على قناة تن، أن الشركة نجحت في تحقيق تمويلات بقيمة 1.35 مليار جنيه خلال الشهور الأولى من 2025، وسط توقعات ببلوغ إجمالي التمويلات 4.4 مليار جنيه بنهاية العام، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة وتحسن ثقة العملاء.

وأشار إلى أن شركة "الأولى" تحرص على تقديم حلول تمويلية مرنة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، خاصة متوسطي ومحدودي الدخل، إلى جانب اهتمامها بملفات التمويل الأخضر والتحول الرقمي ضمن رؤيتها المستقبلية.

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