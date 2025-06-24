الإسكان تُعلن تفاصيل منظومة الصرف الصحي بمدن شرق القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس، لمتابعة منظومة الصرف الصحي بمدن شرق القاهرة، والتي تضم محطات تخدم مدن القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر، وحدائق العاصمة، والعبور، والعبور الجديدة، والشروق، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فيما يتعلق بالوضع الحالي والمستهدف تنفيذه حتى 2030، وكذا جهود تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة لترشيد استهلاك المياه النقية فى رى المسطحات الخضراء، وحضر الاجتماع مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض وزير الإسكان، عددا من مشروعات رفع كفاءة محطات المعالجة القائمة لاستيعاب حجم التنمية الكبيرة المتوقع تنفيذها خلال الفترة القادمة، ومخططات الصرف الصحي والمعالجة المستقبلية بمنطقة شرق القاهرة حتى عام 2030، حيث أنه بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة، جارٍ رفع كفاءة محطة المعالجة بجانب المستهدف تنفيذه بالمدينة حتى 2030.

كما تابع وزير الإسكان ما يخص محطات مدينة العاشر من رمضان حيث يجري حالياً العمل على رفع قدرات المحطات لمعالجة الصرف المنزلي الوارد من العاشر، والصرف الصناعي الوارد من العاشر وبدر عبر تأهيل محطة 2000 فدان على خطوط بلبيس، مع البدء في تنفيذ المراحل المستقبلية من المحطات عند وصول نسبة إشغال 80%.

كما تابع وزير الإسكان منظومة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدن القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، ومشروع محطة المعالجة الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف ترشيد الاستهلاك من مياه الشرب النقية على رى المسطحات الخضراء، وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة ثلاثياً.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بدفع العمل بالمشروعات ووضع الأولويات التي تتناسب مع مخططات التنمية العمرانية بمدن شرق القاهرة، والتنسيق الدائم للانتهاء من المشروعات.

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