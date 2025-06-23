مشروعات الإسكان ترفع تغطية الصرف الصحي بالريف من 12% إلى 60%

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم إنجازه في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية منذ عام 2014 وحتى يونيو 2025، في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الوزير، في بيان صحفي، أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تنفيذ نحو 5100 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت نحو 671 مليار جنيه، بهدف رفع كفاءة الخدمة في الحضر والريف.

1919 مشروعًا لتحسين مياه الشرب

أوضح الشربيني أن عدد مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها ويجري العمل بها بلغ نحو 1919 مشروعًا، ساهمت في إضافة طاقة إجمالية تقدر بـ16.6 مليون م³/يوم، بتكلفة 275.8 مليار جنيه.

3181 مشروعًا للصرف الصحي وتوسعات في الريف

وأشار الوزير إلى تنفيذ نحو 3181 مشروعًا للصرف الصحي في الحضر والريف، بطاقة إجمالية 11.6 مليون م³/يوم، وبتكلفة 394.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعي "المحسمة" و"بحر البقر" لمعالجة المصارف، بطاقة 6.6 مليون م³/يوم وبتكلفة 16 مليار جنيه.

ارتفاع نسب التغطية وخدمة الريف

ساهمت هذه المشروعات في رفع نسبة تغطية مياه الشرب من 95% في عام 2014 إلى 99% في 2025، وزادت نسبة تغطية الصرف الصحي في الحضر من 79% إلى 96%، وفي الريف من 12% إلى 60%. كما بلغ عدد محطات مياه الشرب نحو 3188 محطة، وشبكات المياه نحو 181 ألف كيلومتر.

حياة كريمة وتكامل المشروعات

وفي إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم تنفيذ 891 مشروعًا لمياه الشرب و923 مشروعًا للصرف الصحي، بإجمالي 1814 مشروعًا، وبتكلفة 121 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد والوصلات المنزلية بتكلفة 39 مليار جنيه، ليصل إجمالي استثمارات القطاع إلى نحو 726 مليار جنيه.

ترشيد المياه والاستفادة من الموارد

أعلن الوزير عن تنفيذ خطة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، شملت إنشاء محطات تحلية في المدن الساحلية زادت طاقتها من 84 ألف م³/يوم إلى 1.35 مليون م³/يوم، والتوسع في محطات المعالجة الثلاثية والثنائية ليصل عددها إلى 893 محطة، بطاقة إجمالية 23.3 مليون م³/يوم، بالإضافة إلى إعادة استخدام 37.4 مليون م³/يوم من مياه المصارف في الزراعة.

منظومة متكاملة لتحسين الأداء وجودة الخدمة

استعرض الشربيني جهود الوزارة في خفض الفاقد من المياه وتحسين كفاءة التشغيل، من خلال تركيب 5 ملايين قطعة موفرة، والتوسع في العدادات مسبقة الدفع، والتوعية بترشيد الاستهلاك، بجانب الاستفادة من الحمأة في توليد الكهرباء، ودعم المعدات الكهروميكانيكية المحلية، ورفع كفاءة العاملين، ومراقبة جودة المياه وخطط الطوارئ لموسم الأمطار.