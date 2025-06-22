أحمد صبور: الساحل الشمالي والعلمين بحاجة لـ60 ألف غرفة فندقية

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل مفتاحًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتسريع وتيرة بناء المدن الجديدة، خاصة في المناطق الساحلية.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات ملتقى "بُناة مصر"، حيث شدد صبور على ضرورة ترسيخ مفهوم "الربح المتبادل" بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن تنمية عمرانية متكاملة تحقق الاستدامة على المدى الطويل.

وأوضح صبور أن رغم النمو المتسارع في الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، إلا أن المنطقة لا تزال تفتقر إلى العديد من الخدمات الحيوية، وعلى رأسها الخدمات الفندقية، مشيرًا إلى أن دعم هذا القطاع يُعد ركيزة أساسية لتحويل هذه المناطق إلى مدن مستدامة بحق.

وأضاف أن الساحل الشمالي يحتاج إلى ما يزيد عن 60 ألف غرفة فندقية لتلبية الطلب المتوقع وتحقيق التوازن المطلوب بين النمو العمراني والخدمات السياحية، مؤكدًا أن هذا الرقم يُعد ضروريًا لضمان استدامة المناطق الساحلية كوجهات جاذبة للزوار والمستثمرين على حد سواء.

اقرأ أيضًا:

نشاط للرياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الإيجار القديم.. تعرف على معايير تحديد القيمة الإيجارية وفقا للتعديلات الأخيرة

اليوم.. افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دور الحكومة في مواجهة التحرش والتنمر