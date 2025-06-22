وزير الإسكان: نستهدف زيادة المساحة المعمورة إلى 18 % في 2030

كتب- محمد عبدالناصر:



قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن مصر نجحت خلال 10 سنوات من التنمية والنهضة الشاملة في مضاعفة المعمور من 7% لـ 14%، ومن المستهدف الوصول بهذه النسبة لـ18% بحلول 2030.



وأضاف في كلمته خلال فعاليات النسخة العاشرة من ملتقى بناة مصر، أن هذه النهضة العمرانية قائمة على: إنشاء مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

وتابع: لأول مرة يكون لدينا حي حكومي يجمع بداخله كافة الوزارات مما يمنح سهولة في التنسيق بين كافة الجهات الحكومية لتنفيذ خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.

وأكد الشربيني: مبادرة حياة كريمة تعد إحدى محاور هذه النهضة العمرانية، حيث تعد هذه المبادرة واحدة من أعظم المبادرات والمشروعات على مستوى العالم، والذي يهدف لتطوير 1700 قرية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن أحد المحاور يتضمن تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة مع توفير بديل آمن وتعويضات عادلة للمواطنين وهو ما تم في عدة مناطق مثل مثلث ماسبيرو.

وتابع: بجانب العمل على إحياء المناطق التاريخية والتراثية مثل مشروع تطوير حديقة الأزبكية وتطوير القاهرة التاريخية وموقع التجلي الأعظم في سانت كاترين.