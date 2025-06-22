وزير النقل: ضخ تريليونَي جنيه لتطوير قطاعات الوزارة من 2014 إلى 2024

كتب- محمد عبد الناصر:

تصوير- نادر نبيل:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة ضخت 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل من 2014 إلى 2024، وتضمنت تنفيذ المشروع القومي للطرق، وتحديث قطاع السكك الحديدية، وتطوير قطاع الموانئ البحرية، فضلًا عن إنشاء موانئ جافة .

وأضاف الوزير، على هامش النسخة العاشرة من ملتقى بناة مصر، اليوم الأحد، أن وزارة النقل تمكنت من تنفيذ 7 آلاف كم طرقًا جديدة؛ بهدف التمكن من خدمة المناطق الصناعية الجديدة، بجانب تطوير نحو 10 آلاف كم طرقًا داخلية؛ بهدف تحسين حركة نقل البضائع.

ولفت وزير النقل إلى أنه جار تطوير 10 آلاف كم من خطوط السكك الحديدية؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات، لتقليل معدلات الحوادث .

وتابع الوزير: وبلغت خطة تطوير السكك الحديدية نحو 225 مليار جنيه، وتتضمن شراء 110 جرارات جديدة من شركة جنرال إلكتريك، بجانب تنفيذ مشروعات لكهربة الإشارات بقيمة 50 مليار جنيه .

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