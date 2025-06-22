موعد سداد أول الأقساط الربع سنوية للمتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، عن موعد سداد أول الأقساط الربع سنوية للمتقدمين والحاجزين بشقق “سكن لكل المصريين 5”.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه فيما يخص العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات (تسليم خلال 36 شهرًا) يجب عليهم البدء في سداد الأقساط ربع السنوية، حيث سيبدأ القسط الأول من 1 يوليو 2025.

ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية، في السنة الأول 7 آلاف والثانية 8 آلاف والثالثة 9 آلاف فيما يخص الحاجزين في الشقق الـ90 مترا، أما الشقق الـ 75 مترا يتم سداد في السنة الأول 6 آلاف والثانية 7 آلاف والثالثة 8 آلاف

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن أنه وفقا للعملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم، سوف يتم البدء في التعامل على ملفاتهم وإرسالها إلى شركات الاستعلام، لبدء الاستعلام الميداني عنهم.

أما العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية كافة مشروعات إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، تم توجيههم لسحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 30 يومًا من وصول الرسالة النصية SMS للعميل/أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان سيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، بشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.