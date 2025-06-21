اسحب فلوسك.. تنويه عاجل بشأن "سكن لكل المصريين 7" وأماكن الطرح الجديد

كتب- محمد عبد الناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي، خلال شهر يوليو المقبل، طرحَ شقق الإعلان التكميلي لمَن هم خارج الأولوية في "سكن لكل المصريين 5".

ويشمل الطرح الجديد الذي يُطلق عليه "سكن لكل المصريين 7" مَن هم خارج الأولوية في الطرح الأخير؛ لكن الصندوق اشترط أن يتم سحب جدية الحجز قبل 30 يونيو، وتقديم إيصال سحب جدية الحجز في الطرح الجديد، ويشترط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.

ويستهدف الطرح الجديد شريحة محدودي الدخل، ويُشترط سداد مقدم حجز يبدأ من 50 ألف جنيه، مع إمكانية التقسيط على 20 سنة وَفق نظام التمويل العقاري بفائدة 8%.

أماكن الطرح الجديد

- العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، و15 مايو، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، وبدر، وطيبة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.

- ويتضمن الطرح وحدات سكنية بعدد من المراكز بمحافظات: أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، ودمياط، والبحر الأحمر، والدقهلية، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة.

- تتم إتاحة كراسة الشروط وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار (المرفقة بالكراسة) من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الشأن، إضافةً إلى كل تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل التي ستتم إتاحتها داخل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تطرح 15 ألف شقة "مساحات ومناطق وتمويل عقاري"

احجز شقة وسدد على 20 سنة.. ننشر شروط التقدم في سكن لكل المصريين 7

شقق وزارة الإسكان.. ما المشروعات المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟