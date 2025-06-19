كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل الدكتور محمد مسعود السعداوي رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وفدًا رسميًا من وزاره الإسكان بمقاطعة فوجيان الصينية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك خاصه في البناء الأخضر بين الجانبين وقد شهد اللقاء حضور ممثلي من البنك الأهلي المصري

وتم عرض مجهودات المركز في إطار تنفيذ مشروعات ومباني خضراء مستدامة وكذلك أنشطة المركز في المشروعات الاستراتيجية.

هدفت الزيارة إلى عقد مناقشات و وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الأهلي المصري في مجال المباني الخضراء والتشييد المستدام، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنمية البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشاد أعضاء الوفد بالدور العلمي والبحثي الذي يقوم به المركز، وعبّروا عن تطلعهم لتوسيع نطاق التعاون ليشمل مشاريع مشتركة في مجالات حماية البيئة، والعمران والبناء الاخضر، والبنية التحتية المستدامة.

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