كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، من حجز شقق "سكن لكل المصريين 7"، والمخصص للمواطنين متوسطي الدخل، اليوم الأربعاء 18 يونيو.

يضم هذا الطرح 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري، ويتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني (اضغط هنا).

وجاءت أماكن الطرح على النحو التالي:

* وحدات جاهزة للتسليم الفوري (396 وحدة)

* وحدات تسليم خلال 18 شهرًا (9872 وحدة)

* وحدات تسليم خلال 36 شهرًا (5372 وحدة)

الوحدات السكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 9872 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المدن الجديدة، وهي: محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة)، محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط)، محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، محافظة القاهرة (مدن 15 مايو - بدر - حدائق العاصمة)، محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة)، محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة).

أسعار الشقق (التسليم بعد 18 شهرًا):

– مدينة 15 مايو: سجل سعر المتر 11 ألفًا و100 جنيه، وسعر الوحدة الـ100 متر مليون و165 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة.

– مدينة أسوان الجديدة: سجل سعر المتر 11 ألفًا و100 جنيه، وسعر الوحدة الـ120 مترًا مليون و398 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة.

– مدينة العاشر من رمضان: سجل سعر المتر 11 ألفًا و100 جنيه، وسعر الوحدة الـ110 أمتار مليون و282 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة.

– مدينة العلمين الجديدة: سجل سعر المتر 15 ألف جنيه، وسعر الوحدة الـ100 متر مليون و575 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة.

– مدينة المنيا الجديدة: سجل سعر المتر 11 ألفًا و100 جنيه، وسعر الوحدة الـ110 أمتار مليون و449 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة.

– مدينة بدر: سجل سعر المتر 11 ألفًا و500 جنيه، وسعر الوحدة الـ120 مترًا مليون و521 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة.

– مدينة حدائق العاصمة: سجل سعر المتر 11 ألفًا و500 جنيه، وسعر الوحدة الـ100 متر مليون و207 آلاف جنيه، شاملة وديعة الصيانة.

– مدينة رشيد الجديدة: سجل سعر المتر 10 آلاف و600 جنيه، وسعر الوحدة الـ110 أمتار مليون و285 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة.

– مدينة ناصر غرب أسيوط: سجل سعر المتر 10 آلاف و600 جنيه، وسعر الوحدة الـ110 أمتار مليون و234 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة.

– مدينة 6 أكتوبر: سجل سعر المتر 12 ألفًا، وسعر الوحدة الـ120 مترًا مليون و512 ألف جنيه، شاملة وديعة الصيانة.

الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتي يبلغ عددها 396 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات، وهي: محافظة البحر الأحمر (الغردقة)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة دمياط (الزرقا، شطا - خلف محكمة دمياط الابتدائية، شطا - خلف مدينة الأثاث).

– في مدينة شطا بمحافظة دمياط، سجلت الشقة الـ90 مترًا 990 ألف جنيه، بقسط 6500 جنيه لمدة 20 سنة.

– في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، سجلت الشقة الـ90 مترًا من 550 ألفًا إلى 600 ألف جنيه، بقسط 2500 جنيه شهريًا لمدة 20 سنة.

– في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، سجلت الشقة الـ124 مترًا مليون و666 ألف جنيه، بقسط 10 آلاف جنيه شهريًا لمدة 20 سنة.

الوحدات السكنية (تسليم خلال 36 شهرًا)، والتي يبلغ عددها 5372 وحدة سكنية، مطروحة في عدد من المحافظات، وهي: محافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة - البداري)، محافظة الدقهلية (جمصة)، محافظة المنيا (مغاغة)، محافظة مطروح (مطروح).

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