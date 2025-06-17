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تخصيص بالأسبقية.. مواعيد الحجز الإلكتروني لشقق صبا بأرقام العمارات

03:13 م الثلاثاء 17 يونيو 2025
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    سكن لكل المصريين بمدينه 6 أكتوبر (5)
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    سكن لكل المصريين بمدينه 6 أكتوبر (1)
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كتب- محمد عبدالناصر:

انتهت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، من إجراءات التقديم لحجز شقق صبا في مدينة ٦ أكتوبر، أمس الاثنين 16 يونيو، بينما يتبقى فترة الحجز الإلكتروني.

ويتم الحجز عن طريق بنك التعمير والإسكان ويكون بأسبقية الحجز الإلكتروني من خلال موقع بنك التعمير والإسكان، هنا

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

- المرحلة الثانية عمارات (48-43-38-37-30).. تاريخ حجز : 22 يونيو 2025

- المرحلة الثانية عمارات (44-29-26-25 تاريخ الحجز : 23 يونيو 2025

- المرحلة الثانية عمارات (55-50-46-40) تاريخ الحجز : 24 يونيو 2025

- المرحلة الثانية عمارات (56-54-47-28) تاريخ الحجز : 25 يونيو 2025

- المرحلة الثانية عمارات (51-49-45-27) تاريخ الحجز : 26 يونيو 2025

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