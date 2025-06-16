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مساعد وزير الإسكان يستعرض آليات تصدير العقار

11:29 ص الإثنين 16 يونيو 2025

الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالخالق ابراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن ملف تصدير العقار يأتي على قائمة ملفات السوق العقاري في مصر، ويحظى باهتمام حكومي كبير.

وأضاف ابراهيم خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم العقاري، إن تصدير العقار يرتبط بالظروف الاقتصادية والسياسية الموجودة في المنطقة بالكامل، وشهدت الفترة الماضية إقبال كبير من بعض الدولة العربية للشراء في مصر نتيجة ظروف معينة حدثت لبلادهم.

وأشار إلى أن نجاح ملف تصدير العقار المصري، يحتاج لعدة آليات مثل وجود برنامج تسويقي عالمي لتسويق المنتج العقاري.

وأكد أن مصر أطلقت مؤخرا منصة مصر العقارية للمساعدة في تسويق وتصوير العقار سواء كان هذا العقار تابع للدولة أو لشركات القطاع الخاص.

وتابع: المشاركة في المعارض العقارية الدولية أحد آليات مساعدة الدولة في تصدير العقار.

وأكد أن الهدف حاليا تحقيق مبيعات عقارية خارجية بحوالي 600 إلى مليار دولار.

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عبدالخالق ابراهيم تصدير العقار مساعد وزير الإسكان السوق العقاري
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