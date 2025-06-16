بحضور وزيري الإسكان والشباب.. انطلاق مؤتمر "أخبار اليوم العقاري"

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير هاني رجب:



انطلق منذ قليل مؤتمر أخبار اليوم العقاري، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء والمطورين العقاريين.

وحضر المؤتمر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحافظي القاهرة والجيزة.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار".

ويأتي المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، وسط تغيرات اقتصادية متسارعة، وتحديات تتطلب رؤية موحدة وخارطة طريق مستقبلية تضمن تعظيم الاستفادة من القطاع العقاري، كركيزة رئيسية من ركائز الاقتصاد المصري.

ويشهد المؤتمر انعقاد ثلاث جلسات نقاشية رئيسية، تجمع بين كبار المطورين العقاريين وصناع القرار الحكوميين، لمناقشة أبرز التحديات والفرص في القطاع العقاري المصري، وهي كالتالي:

الجلسة الأولى: "المحفزات وتنظيم السوق" تتناول هذه الجلسة سبل تعزيز بيئة الاستثمار العقاري من خلال تطوير السياسات المحفزة وتنظيم السوق بما يحقق الشفافية والاستدامة.

الجلسة الثانية: "الفرص الاستثمارية الجديدة وآفاق النمو والابتكار في السوق العقاري" تركّز هذه الجلسة على استكشاف مجالات النمو الجديدة والابتكارات التي يمكن أن تسهم في إعادة تشكيل المشهد العقاري المصري خلال السنوات المقبلة.

الجلسة الثالثة: "آليات التمويل العقاري وحلول مبتكرة ومستدامة لدعم الصناعة" تسلط هذه الجلسة الضوء على تحديات التمويل العقاري في السوق المصري، وتستعرض نماذج تمويلية جديدة ومبتكرة تدعم استدامة نمو القطاع.