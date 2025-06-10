"الإسكان الاجتماعي" يكشف مصير خارج الأولوية في "سكن لكل المصريين 5"

كتبت -داليا الظنيني:

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل مصير المتقدمين الذين لم تشملهم الأولوية في مشروع "سكن لكل المصريين 5".

وأوضحت عبدالحميد في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن نظام الأولوية يُطبق في حال تجاوز عدد المتقدمين للوحدات المتاحة، وهو نظام معتمد من مجلس الوزراء مشيرا إلى أن الأولوية لمحدودي الدخل، والمتزوج يعول يُعطى الأولوية القصوى.

وتابعت: المتزوج حديثا يأتي في المرتبة الثانية، والأعزب:يُصنف في المرتبة الثالثة من حيث الأولوية.

أشارت عبد الحميد إلى أن الطرح الأخير تضمن 79 ألف وحدة سكنية، وتقدم لشرائها وسدد مقدماتها 575 ألف مواطن موضحا أنه بعد انتهاء بعد إنتهاءعملية الفرز، تبين أن 133 ألف متقدم لم تنطبق عليهم الشروط، بينما انطبقت الشروط على بقية المتقدمين.

واكملت: سيتم إرسال رسائل نصية للمتقدمين الذين لم تشملهم الأولوية،مبينة أنه بإمكانهم سحب المبالغ المالية التي دفعوها كمقدمات.

أوضحت مي عبد الحميد أن هؤلاء المتقدمين سيكون لهم أولوية في الإعلانات المستقبلية لمشاريع الإسكان،منوهة أن كل ما عليهم فعله هو رفع إيصال سحب المبالغ على النظام "السيستم"، الخاص بالصندوق عند التقديم في الطرح القادم.

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