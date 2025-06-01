الإسكان: تخصيص 300 قطعة أرض للمواطنين بمدينة الشروق

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تخصيص 300 قطعة أرض بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق، بالقرعة العلنية التاسعة للمواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية" بالمدينة.

وأشار الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية بالمناطق المضافة للمدن الجديدة، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأوضح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن القرعة تم إجراؤها طبقًا للموعد المعلن عنه بالجرائد الرسمية، وذلك للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها.

وقال: شملت القرعة تخصيص 300 قطعة أرض بمنطقة "الرابية"، وهي: 137 قطعة للشريحة مساحة 209م²، و86 قطعة للشريحة مساحة 276م²، و46 قطعة للشريحة مساحة 400م²، و31 قطعة للشريحة مساحة 500م².

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية بحضور المحاسب إيهاب المراكبى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية ومسئولي الهيئة.

ونوه عن أنه تم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد، مشيراً إلى الاستمرار في الإعلان تباعًا عن باقي الأسماء وموعد القرعة التالية المخصصة لتسكين باقي أصحاب الطلبات.