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الحجز بدأ.. ننشر كراسة شروط شقق صبا في أكتوبر

11:36 ص الأحد 01 يونيو 2025

شقق صبا

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان اليوم ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في إجراءات حجز شقق صبا في مدينة ٦ أكتوبر.

ويبدأ التقديم من اليوم عن طريق بنك التعمير والإسكان حيث يتم سداد مقد حجز ١٥٠ ألف جنيه بجانب ١٥٠٠ رسوم ومصروفات تسجيل لا ترد.

ويكون الحجز والتقديم بأسبقية الحجز الإلكتروني من خلال موقع بنك الاسكان والتعمير.

ووصل سعر المتر لـ ١٩ ألف جنيه، ويكون السداد على 3 أو 5 أو 7.

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