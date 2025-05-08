وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمنطقة الزيتونة ضمن تطوير موقع التجلي الأعظم

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمنطقة الزيتونة ضمن تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين بسيناء، يرافقه مسؤولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمحطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي طاقة 600 م3/ يوم، موجهًا بضغط الأعمال بالسور وتنسيق الموقع والاختبارات بالمحطة، كما تفقد مبنى الاستقبال بالزيتونة، متابعًا التوقيتات الزمنية للانتهاء من المبنى وأعمال تنسيق الموقع بالمشروع السكني بالزيتونة، وأعمال الزراعات بالمشروع وشبكة الري، موجهًا بالانتهاء من الأعمال المتبقية في أسرع وقت ممكن، بجانب المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع.

كما تفقد الوزير، خلال الجولة، مبنى الكنيسة بالمشروع، مستمعًا لتفاصيل الموقف التنفيذي للمبنى، مقدمًا التحية لكل من ساهم في الأعمال الجارية.

جدير بالذكر أن منطقة الزيتونة تشمل إنشاء حي سكني جديد لإضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الأفواج السياحية المتوقعة للمدينة بعد التنمية (21 مجمعًا فندقيًا بإجمالي 546 وحدة سكنية فندقية) تشطيب فوق المتوسط وفاخر بمساحات (100 م2 - 230 م2) ويشمل انشاء خدمات متكاملة (مسجد - كنيسة - محلات تجارية).

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