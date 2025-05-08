خفض الفائدة.. الإسكان توافق على 5 مطالب لغرفة التطوير العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن استجابة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لعدد من مطالبها، في إطار دعم القطاع العقاري وتحفيز الاستثمار، موجهة الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على تعاونه وتفهمه للتحديات التي تواجه المطورين العقاريين.

وأوضح المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن اللقاء الأخير مع وزير الإسكان أسفر عن الاستجابة لخمسة مطالب رئيسية تقدمت بها الغرفة، أهمها تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي لتبلغ 15% لمدة عام جديد، اعتبارًا من مايو 2025 حتى مايو 2026.

وأضاف أن الوزارة وافقت كذلك على:

تمديد المدد الزمنية لتنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر إضافية.

زيادة المسطحات البنائية بنسبة 10% تعويضًا عن ارتفاع التكاليف.

السماح بتحويل الوحدات السكنية والإدارية والتجارية إلى فندقية دون رسوم، لدعم توفير الغرف الفندقية.

مدّ رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، لتقليل الأعباء الإدارية.

وأشار شكري إلى أن الوزير أعلن عن تفعيل المنصة العقارية الإلكترونية وبدء التسجيل المبدئي قريبًا، مؤكدًا استمرار التنسيق مع غرفة التطوير العقاري من خلال اجتماعات دورية لحل مشكلات السوق العقاري.

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة حريصة على دعم المطورين باعتبارهم شركاء رئيسيين في عملية التنمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص استثمارية متنوعة بمختلف المدن الجديدة، وتوسيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مع إتاحة محفزات مرنة لتسهيل بيئة العمل.

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