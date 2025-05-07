بيان مهم من الإسكان بشأن مشروع "ديارنا" المطروح للحجز حالياً بمدينة ناصر الجديدة



كتب- محمد عبدالناصر:



قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع سير العمل بمشروع "ديارنا" السكني المطروح للحجز حالياً بمدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط إحدى مدن الجيل الرابع، مؤكدا ضرورة التنفيذ الجيد لمختلف الخدمات بالمشروع، لافتاً إلى أنه يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتنمية بمحافظات الصعيد.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط، أن الوحدات بالمشروع بمساحات تتراوح ما بين 104 أمتار إلى 154 مترا مربعا، وعدد الوحدات السكنية 754 وحدة "كمرحلة أولي"، ويُعد المشروع نقلة نوعية في مجال الإسكان والخدمات المتكاملة بصعيد مصر، كما أن المشروع سيضم الخدمات الأساسية والترفيهية التي تلبي احتياجات السكان، ومنها: دور العبادة – حضانة - أسواق تجارية - مسطحات خضراء واسعة، وغير ذلك، كما يتمتع المشروع بمستوى عالٍ من الخصوصية والأمان من خلال إنشاء أسوار محيطة وبوابات رئيسية وكاميرات مراقبة متطورة، إضافة إلى أحدث أنظمة مكافحة الحريق.

وقالت: يقع مشروع ديارنا في موقع استراتيجي بالمجاورة الرابعة بالحي الرابع بمدينة ناصر الجديدة – إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – والتي تبعد نحو 14 كم فقط عن محافظة أسيوط، وتتميز المدينة بالهدوء والطبيعة الخلابة والمناخ المعتدل نظراً لارتفاعها عن سطح البحر، مما يجعلها بيئة مثالية للمعيشة.

ونوهت المهندسة جيهان عمار، عن أن موقع المشروع يتميز بقربه من: مركز الخدمات الرئيسي للمدينة، والأراضي المخصصة للعمارات والفيلات المتميزة، ومطار أسيوط الدولي، ودير السيدة العذراء - أحد أبرز المعالم السياحية الدينية، وجامعة بدر فرع أسيوط، وعدد من المشروعات السكنية الكبرى.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان قد أعلنت عن بدء التقديم على وحدات سكنية بمشروع ديارنا من 15 أبريل 2025 وحتى 15 مايو 2025 الجاري، وذلك ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح سكني مخصص لمتوسطي الدخل خلال عام 2025، وشملت المدن المطروح بها الوحدات مدينة ناصر الجديدة.

ولتحميل كراسة الشروط عبر الرابط التالي:

‏www.hdb-reservation.com

ويمثل مشروع ديارنا للإسكان المتوسط، إحدى المبادرات السكنية المميزة التي تقدم وحدات متكاملة التشطيب ومساحات متنوعة تناسب احتياجات الأسر متوسطة الدخل، ويتكون المشروع من عمارات سكنية بنموذجين رئيسيين: النموذج A والنموذج B، ويتميز كل منهما بتوزيع متوازن للوحدات، وتصميم معماري يوفر الخصوصية والراحة للسكان.