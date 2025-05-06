«Rock Developments» تفاجئ عملاءها وتعيد كلاسيكيات الكوربة بوحدات بأسقف 6 مترات في «روك يارد» بشيراتون

إعلان تحريري

أعلنت شركة Rock Developments عن طرح جديد بالمرحلة الثانية في مشروعها "روك يارد" بشيراتون، بتقديم وحدات مميزة بالدور الأرضي بأسقف ذات ارتفاع يصل إلى 6 مترات، في خطوة جديدة تدمج بين روعة كلاسيكيات الماضي واحتياجات الحياة العصرية.

وقال المهندس عماد دوس، العضو المنتدب لشركة Rock Developments، إن طرح المرحلة الثانية لمشروع روك يارد بشيراتون، يضم وحداتDouble Height تقع بالدور الأرضي بارتفاع مضاعف يصل إلى 6 أمتار وذلك في تجربة معمارية مستوحاة من الطراز الكلاسيكي الريترو، وبشكل عصري يلائم تطلعات العملاء المستهدفين، موضحًا أن ارتفاع 6 مترات يمنح العميل إحساسًا بالفخامة وسعة المكان، مع تصميم يعزز من جودة الحياة والبُعد الجمالي الداخلي.

وأضاف أن المشروع بتصميمه المتميز يقع بشيراتون هليوبوليس بمواجهة كلا من طريق الأوتوستراد وشارع الصاعقة على بعد دقيقتين من سيتي سنتر ألماظة، موضحًا أن تصميم الوحدات بهذا الارتفاع كان الهدف منه البعد عن النمطية المعتادة والعودة للوحدات الكلاسيكية الراقية ذات السقف العالي، ليمنح العميل مرونة أكثر من التصميم، وهذه الوحدات تميزت بالسعة البصرية والتهوية الممتازة والإحساس بالفخامة، كما أنها تعطي إحساس مضاعف بالمساحة، بالإضافة لوجود إمكانية للإبداع في التصميم الداخلي للوحدات.

وأوضح أن مساحات الوحدات في هذه المرحلة تبدأ من 100 متر، وتضم وحدات بالدور الأرضي، ومن المخطط تسليمها في عام 2028، مشيرا إلى أنه يتم طرح أنظمة سداد مرنة بمقدم 10% والباقي على 8 سنوات.

ونوه إلى أن هذا الطرح الجديد بما يتضمنه من وحدات غير تقليدية يؤكد تفرد مشروع "روك يارد" في تقديم وحدات سكنية بتجربة معيشية غير تقليدية، تستعيد فيها ملامح الماضي الأنيق بجماليات التصميم، مع كل ما يحتاجه الساكن العصري من رفاهية ومرونة، موضحا أن التوجه نحو هذا النوع من الوحدات يُعد عنصر جذب استثماري جديدًا في السوق العقاري.

وتابع: “في هذه الوحدات الجديدة المطروحة فإننا نعيد للحياة وحدات ذات سقف مرتفع لنقدم لعملائنا تجربة استثنائية تدمج الراحة بالذوق الرفيع مع تصميم معماري لطالما ارتبط في أذهاننا بالرقي والفخامة والذوق العالي".

ويتيح مشروع روك يارد تجربة مصممة على طراز كلاسيكي مميز يتناسب مع أسلوب حياة متكاملة لتضم أكثر من 600 وحدة، بمجموعة متنوعة من المرافق، تصميم فريد بمداخل فخمة ذات ارتفاع مزدوج، مساحات مفتوحة ولاند سكيب، وسينما منزلية، ويضم مساحات مخصصة لإنجاز الأعمال، ومساحات لممارسة الرياضة اليومية، بالإضافة إلى قاعات متعددة الأغراض لتخدم جميع احتياجاتك، وموقف سيارات دورين تحت الأرض، وخدمات الأمن 24/7 بكاميرات مراقبة وخدمات الصيانة والنظافة، تحت إدارة فندقية.

وتعد شركة Rock Developments هي الذراع العقارية لشركة البطل للاستثمار، وضمت جميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية للشركة بمصر وكندا، التي تحمل اسم “روك” بشرق وغرب القاهرة، والتي تشمل على “روك وايت” بهليوبوليس الجديدة، و”روك يارد” بشيراتون، و”روك ايدن” بـ6 أكتوبر، و”روك كابيتال1″ بالعاصمة الإدارية، و”روك فيرا” بالتجمع الخامس و”روك جولد مول”