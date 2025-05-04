"تعاونيات البناء والإسكان" تطرح وحدات ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح اللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأنه سيتم طرح عددًا من المحلات التجارية والجراجات والوحدات السكنية والإدارية، للبيع بالمزاد العلني بعدد من مشروعات الهيئة المختلفة، بتسهيلات في السداد على 5 سنوات.

وأشار رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم طرح 4 وحدات سكنية بمشروع الجبل الأخضر بمدينة نصر، و20 محل تجاري بمشروع المقطم "الهضبة السفلي – الهضبة الوسطى"، و٩ جراجات بمشروع التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، و10 جراجات بمدينة الشروق، و7 محلات تجارية بمدينة الشيخ زايد، ووحدة سكنية بالغردقة، ووحدة سكنية بمشروع مغاغة بمحافظة المنيا، ووحدة سكنية بمشروع شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ووحدة سكنية وغرفة حارس بمشروع كيمان فارس بمحافظة الفيوم، و10 محلات تجارية و2 حضانة بمشروع العامرية بمحافظة الإسكندرية، بمساحات مختلفة؛ وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الأربعاء 21 مايو 2025 في تمام الساعة 12 ظهراً، بقاعة الاجتماعات بالمقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر – القاهرة.

وأضاف البارودي، أنه سيتم طرح 6 محلات تجارية و3 وحدات سكنية و7 وحدات إدارية و6 جراجات بمشروع أبراج المنصورة، وكذلك 6 محلات تجارية بمشروع لؤلؤة دمياط، وأيضًا وحدة سكنية بمنطقة السوق بمحافظة كفر الشيخ، بمساحات مختلفة؛ وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 في تمام الساعة 12 ظهراً، بمقر مشروع أبراج المنصورة – محافظة الدقهلية.

ولفت رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم طرح 10 محلات تجارية و16 وحدة سكنية و7 وحدات إدارية بمشروع لؤلؤة بورسعيد، ووحدتين سكنيتين بمشروع 5000 وحدة بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى 10 محلات تجارية بمشروع 85 عمارة و11 محل تجاري ووحدة سكنية بمشروع منخفض التكاليف بمحافظة الإسماعيلية، فضلاً عن 10 محلات تجارية و7 وحدات إدارية بمشروع الأمل 28 عمارة ووحدة سكنية بمشروع تعاونيات الدلتا بحي فيصل بمحافظة السويس، بمساحات مختلفة، على أن تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025 في تمام الساعة 12 ظهراً، بمركز شباب السلام – بجوار كنيسة افامينا – محافظة بورسعيد.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات، بمقر الهيئة الرئيسي (3 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر – القاهرة، وفروع الهيئة بالمحافظات)، كما يمكن الاستعلام من خلال الأرقام التالية: "٢٢٧٢٤٨٩٨ – ٢٢٧٢٤٨٩٧".

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